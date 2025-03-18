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Петербургский дневник

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В Госдуме захотели гарантировать всем субъектам МСП перезаключение аренды при КРТ

В Госдуме захотели гарантировать всем субъектам МСП перезаключение аренды при КРТ

С инициативой выступил депутат Евгений Марченко Депутат Государственной думы Евгений Марченко предлагает предоставить арендаторам частных помещений из числа малого и среднего бизнеса гарантии по перезаключению аренды при комплексном развитии территории (КРТ).

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