Наша армия начала новый год с больших побед на полях специальной военной операции: Минообороны доложило об освобождении Курахова, которое сам лидер украинских нацистов Зеленский называл «неприступной крепостью».
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