Американские ракеты AGM-158 JASSM для Украины: слухи или планы? Ракета AGM-158 JASSM в полётеВ США снова ищут оружие, которое поможет Украине переломить ход событий и избежать поражения.
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Американские ракеты AGM-158 JASSM для Украины: слухи или планы? Ракета AGM-158 JASSM в полётеВ США снова ищут оружие, которое поможет Украине переломить ход событий и избежать поражения.
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