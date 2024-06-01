Стало известно, кто прислал венки на церемонию прощания с Заворотнюк

Памятные венки на церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сегодня при открытом гробе прошла в Покровском монастыре в Москве, прислали Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, телеведущие Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов.