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Экс-игрок «Урала» Фидлер об отмене лимита: «Приедут легионеры одного уровня с нашими, но играть будут иностранцы»

Бывший полузащитник «Урала» Артем Фидлер высказался о лимите на легионеров в российском футболе. – В сборной по мини-футболу большое количество бразильцев.

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