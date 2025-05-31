Великобритания наращивает военное производство

Правительство Великобритании объявило о планах значительного усиления оборонного потенциала страны. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, в ближайшее время будет построено не менее шести новых предприятий по производству боеприпасов, что создаст более тысячи рабочих мест в оборонной промышленности.