Великобритания наращивает военное производство

Правительство Великобритании объявило о планах значительного усиления оборонного потенциала страны. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, в ближайшее время будет построено не менее шести новых предприятий по производству боеприпасов, что создаст более тысячи рабочих мест в оборонной промышленности.
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