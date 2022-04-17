В Крыму — 102 случая новой коронавирусной инфекции за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 апреля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 180 632 положительных на Covid-19.