В Крыму — 102 случая новой коронавирусной инфекции за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 апреля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 180 632 положительных на Covid-19.
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