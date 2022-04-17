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В Крыму — 102 случая новой коронавирусной инфекции за сутки

В Крыму — 102 случая новой коронавирусной инфекции за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 апреля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 180 632 положительных на Covid-19.

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