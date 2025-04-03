Трамп: Китай мог бы одобрить продажу TikTok в обмен на снижение пошлин

Он отметил, что сделка очень близка к заключению Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин.
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