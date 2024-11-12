Глюкоза отреагировала на желание Фадеева забрать у нее права на песни: “Я, конечно, офигела”

В мире шоу-бизнеса разгорается скандал – известный продюсер Макс Фадеев решил лишить популярную певицу Глюк’оZу, в миру Наталью Ионову, права использовать ее творческий псевдоним и исполнять написанные им хиты.
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