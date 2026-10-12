Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 124 подписчика

Директор Центра исследований энергетики Харченко: Укрэнерго не может восстановить объекты из-за нехватки комплектующих

Директор Центра исследований энергетики Харченко: Укрэнерго не может восстановить объекты из-за нехватки комплектующих

Генерация энергии в Киеве полностью уничтожена баллистическими ударами — Харченко. — Директор Центра исследований энергетики А.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Они считают, что весь мир должен крутиться у их ног! Однако всё меняется и даже Трамп. Как то Порошенко говорил что дети наши будут сидеть в подвалах при свечах вместо школ. Однако не мешало бы МИД ему напомнить!