Генерация энергии в Киеве полностью уничтожена баллистическими ударами — Харченко. — Директор Центра исследований энергетики А.
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Они считают, что весь мир должен крутиться у их ног! Однако всё меняется и даже Трамп. Как то Порошенко говорил что дети наши будут сидеть в подвалах при свечах вместо школ. Однако не мешало бы МИД ему напомнить!