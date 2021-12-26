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Разин о возможном усилении «Северстали»: «Закидываем удочку туда-сюда, но даже бычки не клюют»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 ОТ) ответил на вопрос о возможном усилении команды перед дедлайном.

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