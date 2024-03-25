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Кубок Гагарина. СКА примет «Автомобилист» при 1-3 в серии

Кубок Гагарина. СКА примет «Автомобилист» при 1-3 в серии

Кубок Гагарина Второй раунд СКА – Автомобилист Дата проведения 25 марта, 19.30, «СКА-Арена» Онлайн матча Видео Счет в серии: 1-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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