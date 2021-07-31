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Защита танка Т-80БВМ: базовый уровень, новые компоненты и перспективы развития

Защита танка Т-80БВМ: базовый уровень, новые компоненты и перспективы развития

Основной танк Т-80БВ, разработанный в середине 80-х. Машина имеет наиболее совершенное бронирование и несет ДЗ В настоящее время в нашей стране осуществляется крупная программа модернизации имеющихся основных танков Т-80Б по новому проекту Т-80БВМ.

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