📹❗️Объективный контроль пресечения попытки доставки к месту спуска на воду десантной лодки ВСУ близ островной цепи в дельте Днепра на Херсоноском операционном направлении.
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📹❗️Объективный контроль пресечения попытки доставки к месту спуска на воду десантной лодки ВСУ близ островной цепи в дельте Днепра на Херсоноском операционном направлении.