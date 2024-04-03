Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

В ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин поделился стратегией развития образования в столице, отметив ключевые изменения за последние десять лет.
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