Отправлен в печать новый выпуск журнала "Превентивная археология в Республике Молдова"

Отправлен в печать том V журнала «Превентивная археология в Республике Молдова», сообщает Noi.md. Этот том включает результаты профилактических и спасательных исследований, организованных и проведенных Национальным археологическим агентством в 2018 году.
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