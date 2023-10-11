Российский дипломат оценил последствия обострения арабо-израильского конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке развивается по трагическому сценарию. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
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