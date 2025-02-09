Барометр общественного мнения: Восприятие молдаванами 2024 года и ожидания на 2025 год

Опрос, проведенный IMAS по заказу компании Independent News (Румыния), который был проведен с 16 января по 1 февраля 2025 года на выборке из 1130 респондентов из 86 населенных пунктов Республики Молдова, показывает, как граждане воспринимают прошлый год и какие у них ожидания на будущее.