Точные расчёты: Путин обсудил с лидерами ШОС расширение торговли вопреки санкциям

Увеличение товарооборота с Турцией до $100 млрд и строительство АЭС в Синопе, поставки СПГ и торговля на основе бартера с Пакистаном, квоты для монгольских студентов, расчеты в нацвалютах с Азербайджаном, туризм в Китай и другие вопросы оказались в центре внимания переговоров Владимира Путина с представителями шести государств.