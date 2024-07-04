Точные расчёты: Путин обсудил с лидерами ШОС расширение торговли вопреки санкциям

Увеличение товарооборота с Турцией до $100 млрд и строительство АЭС в Синопе, поставки СПГ и торговля на основе бартера с Пакистаном, квоты для монгольских студентов, расчеты в нацвалютах с Азербайджаном, туризм в Китай и другие вопросы оказались в центре внимания переговоров Владимира Путина с представителями шести государств.
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