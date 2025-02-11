Профессор Альштейн сообщил о симбиозе вирусов и их носителей

Профессор Анатолий Альтштейн, ведущий вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, поделился своими взглядами на роль вирусов в экосистеме и их воздействие на здоровье человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии