Овес нынче дороже собаки Баскервиллей

Темы дняПолитикаОвес нынче дороже собаки Баскервиллей автор - Паренек из Сан-Франциско. "Что это, Берримор? Перловка, сэр! А как же овсянка? Подорожала, сэр!".Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевЗацепили Егора Тимуровича Соломянского (Гайдара). Вот он козЕ́л устраивал инфляции. Сколько населения СССР он отправил в мир иной? Господь наказал эту падаль.Людмила КичигигаКак Господь наказал эту падаль?Валерий ФедосеевСдох от отравления.Комментировать
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