Темы дня

122 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бровкина
    Дурь несусветная. Лучше бы тогда выезжали на предприятия и вакцинировали людей. Это хорошо бюджетникам, у них зарплат...А за чей счет пла...
  • Владимир Eвтушенко
    . После царствования Ивана Васильевича Бунши, т.е. Грозного, который "такой навел порядок, что покати шаром" и попыт...Россия - везучая ...
  • Boris Janovsky
    Должна быть предоставлена кем и кому? Если КПРФ не стала требовать проверки при несовпадении распределения голосов в ...Электронное голос...

Овес нынче дороже собаки Баскервиллей

Овес нынче дороже собаки Баскервиллей

автор - Паренек из Сан-Франциско. "Что это, Берримор? Перловка, сэр! А как же овсянка? Подорожала, сэр!".

Вернуться к статье
31
Обсудить
Валерий Федосеев
Зацепили Егора Тимуровича Соломянского (Гайдара). Вот он козЕ́л устраивал инфляции. Сколько населения СССР он отправил в мир иной? Господь наказал эту падаль.
Людмила Кичигига
Как Господь наказал эту падаль?
Валерий Федосеев
Сдох от отравления.

Картина дня

наверх