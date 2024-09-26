В районах Карелии прогремела осенняя гроза

Минувшими вечером и ночью свидетелями редкого осеннего природного явления стали жители нескольких городов и поселков в южной и западной частях республики В Суоярвском, Питкярантском и Пряжинском районах люди наблюдали за грозой, которая прошла вечером 25 сентября.