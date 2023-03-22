Итоги встречи: Путин и Си подписали заявление об экономическом сотрудничестве

Лидеры России и Китая подписали заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о плане развития ключевых направлений русско-китайского экономического сотрудничества.
Лидеры России и Китая подписали заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о плане развития ключевых направлений русско-китайского экономического сотрудничества.
Свежие комментарии