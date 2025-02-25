DM: в окружении главы минфина США обвинили Зеленского в распространении фейков

В окружении министра финансов США Скотта Бессента обвинили приближенных украинского лидера Владимира Зеленского в распространении неверной информации относительно их разговора в рамках визита американского чиновника в Киев для обсуждения сделки по ресурсам.
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