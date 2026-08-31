Забит Магомедшарипов: «Буду выступать по грэпплингу, хочу забрать пояс ACB JJ»

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов планирует регулярно выступать по грэпплингу после победы над Юссефом Залалом на турнире ACB JJ 22.
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