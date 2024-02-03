В православной церкви 4 февраля 2024 года вспоминают святого апостола Тимофея и преподобного Макария Жабынского Константин СентябрьВ эту зимнее воскресенье, 4 февраля 2024 года, Русская Православная Церковь отмечает два значимых религиозных события: День памяти святого апостола Тимофея и преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.