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Царьград

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Пассажира арестовали в аэропорту за шутку про бомбу

Пассажира арестовали в аэропорту за шутку про бомбу

Пассажир был арестован в аэропорту Майами после того, как в ответ на стандартный вопрос о содержимом багажа заявил, что везет бомбу.

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