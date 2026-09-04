НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

57 подписчиков

Тульская коллегия судей рассмотрит отставку осужденного экс-судьи Лося

Тульская коллегия судей рассмотрит отставку осужденного экс-судьи Лося

Экс-судью, осужденного за мошенничество, лишили возможности решать судебные вопросы за деньги, получив 6,5 млн рублей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей
Андрей

6.5 лямов взятка ... 0.8 лямов штраф? ТАДААААМ? ГДЕ ЕЩЁ 5.7 ЛЯМОВ? У судей с математикой проблемы? Или с совестью? Может их к первоклашкам сослать? Арифметику подучить?