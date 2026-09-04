Тульская коллегия судей рассмотрит отставку осужденного экс-судьи Лося

Экс-судью, осужденного за мошенничество, лишили возможности решать судебные вопросы за деньги, получив 6,5 млн рублей.
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6.5 лямов взятка ... 0.8 лямов штраф? ТАДААААМ? ГДЕ ЕЩЁ 5.7 ЛЯМОВ? У судей с математикой проблемы? Или с совестью? Может их к первоклашкам сослать? Арифметику подучить?