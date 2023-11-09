Украина потеряла почти $50 млрд из-за отсутствия регулирования крипторынка

Украина в период с 2016 по 2022 год потеряла огромные суммы прямых доходов и налоговых поступлений в размере $48,8 млрд и около $4 млрд соответственно из-за отсутствия регулирования криптовалютного рынка.
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