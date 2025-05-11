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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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11 мая крестьяне молились святому Максиму, прося благословения на будущий урожай

11 мая крестьяне молились святому Максиму, прося благословения на будущий урожай. Считалось, что ветер 11 мая приносит счастье, если уметь его «поймать» — выйти на открытое место и загадать желание.

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