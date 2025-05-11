11 мая крестьяне молились святому Максиму, прося благословения на будущий урожай. Считалось, что ветер 11 мая приносит счастье, если уметь его «поймать» — выйти на открытое место и загадать желание.
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11 мая крестьяне молились святому Максиму, прося благословения на будущий урожай. Считалось, что ветер 11 мая приносит счастье, если уметь его «поймать» — выйти на открытое место и загадать желание.