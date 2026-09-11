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МОСИНФОРМ

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Александр Горбенко: В Москве создают все условия для развития массового спорта

Александр Горбенко: В Москве создают все условия для развития массового спорта

Ландшафтный парк «Крылатские холмы» 12 сентября примет московский «Кросс нации». Для бегунов подготовили четыре дистанции — от 500 метров до 12 километров.

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