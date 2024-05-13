В Крыму начали использовать детектор лжи при приеме на работу

Крымские работодатели начали использовать полиграф для тестирования поступающих к ним сотрудников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока такая практика внедрена только в 4% организаций, но о целесообразности проверки претендентов на детекторе лжи заявляет каждый третий работодатель.
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