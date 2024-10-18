Михаил Пичугин пытался совершить опасную переправу на надувной лодке

Россиянин, пропавший во время попытки совершить 150-километровый переход на надувной лодке от Шантарских островов к побережью Сахалина, был найден живым вместе с телами своих родственников спустя 67 дней.
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