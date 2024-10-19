Кыямәт көнендә һәркемгә нинди дүрт сорауга җавап бирәсе була?

Тимергали хәзрәт Юлдашев телеграм-каналында кыямәттә биреләчәк 4 сорауны әйтте. «Расүлебез салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дигән: «Кыямәт көнендә колның, 4 нәрсә хакында соралмыйча, аяклары урыныннан кузгалмас.
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