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ЦИК: явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск достигла 10,41%

ЦИК: явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск достигла 10,41%

Выборы депутатов Госдумы будут проходить в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы 9-го созыва по состоянию на 14:00 мск 18 сентября составила 10,41%.

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