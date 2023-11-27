Почему мы грызем ногти: настоящие причины и как с этим бороться

Привычка грызть ногти часто возникает из-за стресса, беспокойства или просто скучной обстановки. Некоторые люди грызут ногти всю жизнь, а у других эта привычка начинается в детстве и сопровождает их во взрослой жизни.
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