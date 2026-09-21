Абаскаль заявил о готовности возглавить «Родину» после ухода Диаса

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Родину» после ухода Хуана Диаса.
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