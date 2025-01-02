Стало известно, какие новогодние сладости наиболее опасны для детей

Старший преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Юрченко рассказала, какие новогодние сладости наиболее опасны для детей, сообщает сайт RT.
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