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Многодетная челябинка пойдет под суд из-за подстриженной во дворе сирени

Многодетная челябинка пойдет под суд из-за подстриженной во дворе сирени

IMAGO/Gottfried Czepluch/TASS Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении многодетной матери Марины Кутлевой после уборки во дворе жилого дома.

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