Политолог усомнился в долгих ограничениях Байдена на разработку месторождений

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак не считает, что новые ограничения на разработку нефтяных и газовых месторождений со стороны администрации Джо Байдена продлятся долго.
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