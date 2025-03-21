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Царьград

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4:0 в пользу русской армии. Боец "Апостол", спасая команду, головой сбил украинский дрон

4:0 в пользу русской армии. Боец "Апостол", спасая команду, головой сбил украинский дрон

Вывозя бойцов подразделения группировки войск «Север», на команду попытались напасть три украинских дрона.

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