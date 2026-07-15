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Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне – в составах Англии и Аргентины на полуфинальный матч ЧМ

Сборные Англии и Аргентины объявили стартовые составы на полуфинальный матч ЧМ-2026 . Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени.

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