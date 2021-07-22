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Новости Китая: Природа против логистики

 Железнодорожный и воздушный транспорт, связывающий Центральную китайскую провинцию Хэнань, сильно пострадал от самых сильных осадков за последние 60 лет (Global Times) – Несколько железнодорожных маршрутов и автомагистралей через Центральную китайскую провинцию Хэнань были перекрыты из-за экстремальных погодных условий, которые привели к гибели 12 человек, в то время как большое количество воздушных рейсов было отменено в … Сообщение Новости Китая: Природа против логистики появились сначала на Новостной портал PRC.

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