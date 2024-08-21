"Мужская бесхозяйственность и бытовая лень является в наше время чуть ли не самым важным стимулом, чтобы мужчины женились.
В российских семьях все решают женщины?
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Владимир Соколов
автор делает странные выводы уже о сделанных выводах 😂 больше похоже на размышления сумасшедшего человека.
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18 час.
Владимир Карпов
Надоело видеть в "Социальных сетях" только одну и ту же ежедневную тему "womans.mirtesen.ru" …!!! Что - остальных тем в России и мире больше нет ??? Тогда переименуйте "Социальные сети" в "womans сети" – так понятнее будет, что феминисты тотально узурпировали права публикации других тем в "Социальных сетях" !!! Просто позор !!!
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17 час.
Аурелия Запсенко
Кто в доме рулит, видно по кошкам: рядом с кем они предпочитают проводить время-тот и лидер, даже если второй половине кажется, что это не так. А насчёт засилья вумен.ру-отпишитесь, и не будете видеть это в ленте. Даже если не подписывались, файлы куки не обманешь: они выдают вам то, что вы чаще запрашиваете.🥴
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12 час.
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