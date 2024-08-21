Всё о женщинах
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Всё о женщинах

68 001 подписчик

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  • Пульхерия Djem
    хоспадия.Шлепанцы, кроксы ...
  • Александр24
    Ага! Лично вам "многие" мужчины докладывали о своих половых подвигах, а вы восхищённо слушали.Мужская ложь, над...
  • Аурелия Запсенко
    Кто в доме рулит, видно по кошкам: рядом с кем они предпочитают проводить время-тот и лидер, даже если второй половин...В российских семь...

В российских семьях все решают женщины?

В российских семьях все решают женщины?

"Мужская бесхозяйственность и бытовая лень является в наше время чуть ли не самым важным стимулом, чтобы мужчины женились.

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Комментарии
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Владимир Соколов
автор делает странные выводы уже о сделанных выводах 😂 больше похоже на размышления сумасшедшего человека.
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18 час.
Владимир Карпов
Надоело видеть в &quot;Социальных сетях&quot; только одну и ту же ежедневную тему &quot;womans.mirtesen.ru&quot; …!!! Что - остальных тем в России и мире больше нет ??? Тогда переименуйте &quot;Социальные сети&quot; в &quot;womans сети&quot; – так понятнее будет, что феминисты тотально узурпировали права публикации других тем в &quot;Социальных сетях&quot; !!! Просто позор !!!
Всё о женщинах - Главная страница
Всё о женщинах - МирТесен
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17 час.
Аурелия Запсенко
Кто в доме рулит, видно по кошкам: рядом с кем они предпочитают проводить время-тот и лидер, даже если второй половине кажется, что это не так. А насчёт засилья вумен.ру-отпишитесь, и не будете видеть это в ленте. Даже если не подписывались, файлы куки не обманешь: они выдают вам то, что вы чаще запрашиваете.🥴
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12 час.

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