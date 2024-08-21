В российских семьях все решают женщины?

Надоело видеть в "Социальных сетях" только одну и ту же ежедневную тему "womans.mirtesen.ru" …!!! Что - остальных тем в России и мире больше нет ??? Тогда переименуйте "Социальные сети" в "womans сети" – так понятнее будет, что феминисты тотально узурпировали права публикации других тем в "Социальных сетях" !!! Просто позор !!!

Аурелия Запсенко

Кто в доме рулит, видно по кошкам: рядом с кем они предпочитают проводить время-тот и лидер, даже если второй половине кажется, что это не так. А насчёт засилья вумен.ру-отпишитесь, и не будете видеть это в ленте. Даже если не подписывались, файлы куки не обманешь: они выдают вам то, что вы чаще запрашиваете.🥴