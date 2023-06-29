Подросток в селе Петровское краской изрисовал автобусную остановку

В Тамбовской области выявлен факт вандализма. В частности, в селе Петровское неизвестный с помощью аэрозольного баллончика с краской нанёс нецензурные слова на автобусной остановке по улице Советской и металлическом ограждении дома по улице Ленина.
В Тамбовской области выявлен факт вандализма. В частности, в селе Петровское неизвестный с помощью аэрозольного баллончика с краской нанёс нецензурные слова на автобусной остановке по улице Советской и металлическом ограждении дома по улице Ленина.
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