Новости Тамбова

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Ага! И еще одну пенсионную реформу проведет. Будем работать до100 лет )))))Названа ожидаемая...
  • Владимир Соловьев
    В РОССИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ УВЕЛИЧИТСЯ И ПУТИН, КАК РОБЕРТ МУГАБЕ БУДЕТ ПРАВИТЬ ДО 90 ЛЕТ!Названа ожидаемая...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Цыгане?В Рассказове ликв...

Подросток в селе Петровское краской изрисовал автобусную остановку

Подросток в селе Петровское краской изрисовал автобусную остановку

В Тамбовской области выявлен факт вандализма. В частности, в селе Петровское неизвестный с помощью аэрозольного баллончика с краской нанёс нецензурные слова на автобусной остановке по улице Советской и металлическом ограждении дома по улице Ленина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх