Исследователи РАН перечислили риски для российской экономики на примере Ирана

Россия может столкнуться с тремя проблемами «экономики сопротивления»: зависимостью от сырья, «альтернативных» партнеров и девальвацией, пишут эксперты Института экономики РАН Наталия Смородинская и Даниил Катуков.
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