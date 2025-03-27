Экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала о жизни с алкоголиком

Диктор телевидения, бывшая ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец рассказала RTVI о браке с алкоголиком<strong>Диктор телевидения, бывшая ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец <a href="https://vkvideo.
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