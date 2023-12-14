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Вечерний Новосибирск

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  • Oltaviro Oltaviro
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Новосибирцы дружно помолятся за сохранение Военного городка №17

Новосибирцы дружно помолятся за сохранение Военного городка №17

В субботу, 16 декабря, в 12 часов по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоится молебен в историческом центре города — Военном городке №17, на месте разорённого в 1989 году Воинского храма во имя святителя Николая Чудотворца.

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