Украина национализировала активы Дерипаски примерно на 270 миллионов долларов

По версии Киева, российский бизнесмен пытался скрыть свое отношение к активам на УкраинеВысший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о передаче в госсобственность предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.