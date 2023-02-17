Daily Storm

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Украина национализировала активы Дерипаски примерно на 270 миллионов долларов

Украина национализировала активы Дерипаски примерно на 270 миллионов долларов

По версии Киева, российский бизнесмен пытался скрыть свое отношение к активам на УкраинеВысший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о передаче в госсобственность предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

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