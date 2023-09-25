К 2030 году нехватка рабочих на российских стройках достигнет 400 тыс

Основная проблема российской строительной отрасли – низкая производительность труда К 2030 году нехватка рабочих на российских стройках достигнет 400 тысяч человек - такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин.
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